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Dünya

Beyaz Saray: Salih yetki devrine başlamalı WASHINGTON (A.A)

01 Ekim 2011 00:48

-Beyaz Saray: Salih yetki devrine başlamalı WASHINGTON (A.A) - 30.09.2011 - ABD,  Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'i, bir an önce ''yetkisini devretmeye'' çağırdı. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, El Kaide bağlantılı imam Enver El Evlaki'nin öldürülmesinde ABD ve Yemen hükümeti arasındaki işbirliğinin önemli rol oynadığını ancak ABD'nin hala Yemen Devlet Başkanı Salih'in ülkesinde demokrasiye geçişin sağlanması yönünde adım atması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Salih'in demokrasi yanlısı göstericilere uyguladığı baskıya değinen Carney, ''Salih'i ve hükümetini Yemen halkına karşı şiddete son vermeye çağırıyoruz'' dedi. 

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