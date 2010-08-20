-BEYAZ SARAY: OBAMA HIRİSTİYANDIR WASHINGTON (A.A) - 19.08.2010 - ABD'de yapılan bir kamuoyu araştırmasında, vatandaşların beşte birinin Başkan Barack Obama'nın Müslüman olduğunu sandığının belirlenmesinin ardından, Beyaz Saray'dan ''Başkan Hıristiyandır'' açıklaması yapıldı. Beyaz Saray sözcüsü Bill Burton, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Başkan Obama'nın her gün dua eden bir Hıristiyan olduğunu'' kaydetti. Burton, birçok Amerikalının ekonomi, Irak ve Afganistan'daki savaşlarla ilgilendiğini, ''Başkan'ın hangi dinden olduğu yönündeki birçok haberi okumadığını'' belirtti. Sözcü, ''Başkan açıkça Hıristiyandır. Her gün dua eder'' dedi. Pew Araştırma Merkezinin yaptığı anket sonucunda, düzenli olarak kiliseye gitmesine ve defalarca Hristiyan olduğunu söylemesine karşın, Obama'nın gerçekte Müslüman olduğuna inananların sayısının arttığı belirlenmişti.