Beyaz Saray: Koronavirüs'ün kaynağı araştırılmalı, Çin'den gelen bazı yanlış bilgiler endişe verici

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin ilk defa Çin'de tespit edilen Covid-19 pandemisinin kökenine dair "güçlü ve açık bir uluslararası inceleme" yapılmasını istediğini açıkladı. Psaki, Çin'den gelen bazı "yanlış bilgilendirmelerin" endişe verici olduğu yorumunu yaptı.

The Guardian'da yer alan habere göre, basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Koronavirüs'ün nasıl yayıldığıyla ilgili "meselenin köküne inmeliyiz" dedi. Psaki, Çin'deki 'bazı kaynaklardan' gelen 'yanlış bilgilerin' endişelendirici olduğunu ekledi.

Dünya genelinde bugüne kadar 2 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs salgını geçen yıl Çin'in Vuhan kentinde tespit edilmişti. Çin uzun bir süre Dünya Sağlık Örgütü'nden bilim insanlarının bölgeye giderek inceleme yapmasına karşı çıkarken uzun süren görüşmeler sonucu kabul etti. DSÖ ekibi şu anda Vuhan'daki karantinalarını bitirip virüsün kaynağına dair incelemeler yapacak.