Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nden Dr. Fauci: Salgında ikinci dalga kaçınılmaz

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın kaçınılmaz olduğunu belirterek, virüs ile mücadelenin ülkenin kaderini belirleyeceğini vurguladı.

Fauci, Washington DC Ekonomi Kulübü'nün düzenlediği programda konuşurken, "Bu virüs bir anda yeryüzünden silinmeyecek, bu da demek oluyor ki Covid-19 salgınında ikinci dalga kaçınılmaz. Bu virüs gelecek dönemde tekrar ortaya çıkacaktır, hatta belki de hiç kaybolmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Euronews'in aktardığına göre Fauci, o zamana kadar alınacak önlemler ve geliştirilecek yöntemlerin oldukça önemli olduğunun altını çizerek, "Salgının ikinci dalgasını nasıl ele alacağımız, kaderimizi belirleyecek. İkinci dalga gelene kadar, gereken tüm önlemler alınırsa iyi bir iş çıkarırız. Bu konuda başarısız olursak, kötü bir sonbahar ve kış geçiririz" dedi.

Fauci, ikinci dalga geldiğinde vakaların temas izinin sürülmesinin ve enfekte kişilerin izole edilmesinin, en önemli faktör olacağının altını çizdi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede 1 milyon 13 bin 168 kişide virüse rastlanırken, 58 bin 368 kişi yaşamını yitirdi.