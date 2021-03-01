Beyaz Saray, Kaşıkçı raporunun bulgularına rağmen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a yaptırım uygulamama kararını savundu

Beyaz Saray, ABD istihbaratı raporunda Cemal Kaşıkçı cinayetini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın onayladığının ortaya çıkmasına rağmen ülkenin de-facto liderine direkt olarak yaptırım uygulamama kararını savundu.

Bazı Demokratlar ve insan hakları grupları, raporun yayımlanmasından sonra Selman'a yaptırım uygulanmasını talep etmişti, ancak Beyaz Saray kararının arkasında durduğunun sinyallerini verdi.

Beyaz Saray Sözüsü Jen Psaki, CNN'e yaptığı açıklamalarda, "Böyle bir şeyin bir daha olmayacağından emin olmak için daha etkili yöntemler bulunduğunu düşünüyoruz. Bu yöntemler aynı zamanda ABD'nin çıkarları olan konularda Suudi Arabistan'la iş birliği yapılması için alan bırakacak" dedi ve ekledi: "Diplomasi böyle bir şeydir".

ABD Başkanı Joe Biden, bugün konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Biden, Univision'a bugünkü açıklamada "kuralların değiştiğini" vurgulayacağını ifade etti.

CNN'e konuşan kaynaklar, ABD'nin Suudi Arabistan'daki varlığını riske atacağı gerekesiyle yaptırım kararı alınmadığını belirtti. ABD'nin ülkede 5 askeri üssü bulunuyor.