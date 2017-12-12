Beyaz Saray Irak, Suriye ve Afganistan’daki asker sayılarını 'sakladı'

Beyaz Saray, Pazartesi günü Kongre’ye yarı yıl denetimi için gönderdiği bir raporda Irak, Afganistan ve Suriye’deki ABD askerlerinin sayısını dahil etmedi. Asker sayısının stratejik avantaj sağlamak amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'in istediği üzerine saklandığı iler sürüldü. Pentagon, aralık ayının başında beş bin 200 ABD askerinin Irak’ta ve iki bin ABD askerinin Suriye’de görev yapmakta olduğunu açıklamıştı.

Kongre daha önce Haziran’da hazırladığı raporda savaş bölgelerinde kaç Amerikan askeri olduğu yer almıştı fakat Yahoo News’e konuşan bir hükümet yetkilisi bazı savaş bölgelerinde aşırıcı gruplar ve düşmanlara karşı stratejik avantaj sağlamak amacıyla ABD Başkanı Donald Trump’ın bu rakamları gizlemek istediğini söyledi.

Yönetimin Kongre’ye gizli bir şekilde detaylı Askeri birlik sayılarını verip vermediği ise henüz bilinmiyor.

Ağustos sonunda ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada Afganistan’da yaklaşık 11 bin ABD askeri olduğu ve Trump’ın yeni stratejisi doğrultusunda üç bin ila dört bin asker daha ekleneceği aktarılmıştı. Yine Aralık başlarında Pentagon basın mensuplarına beş bin 200 ABD askerinin Irak’ta ve iki bin ABD askerinin Suriye’de görev yapmakta olduğunu açıklamıştı.



Suriye’de daha önceki raporda 500 ABD askeri olduğu belirtildiği için bu ülkeye gönderilen ABD asker sayısının ciddi oranda arttığı aktarılıyor. Kongre’ye daha önce gönderilen raporda Afganistan’da sekiz bin 448, Irak’ta beş bin 262 ve Suriye’de 503 ABD askeri olduğu belirtilmişti. Yeni raporda bu rakamlar yer almıyor ve dahil edilmemelerinin nedeni de belirtilmiyor. (DHA)