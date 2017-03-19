Beyaz Saray girişinde bomba paniği; şüpheli gözaltına alındı

Beyaz Saray'a aracını süren bir şüpheli bomba taşıdığını iddia etti. Washington polisi şüpheliyi gözaltına aldı.

CNN International'ın haberine göre, ABD Başkanlık konutu Beyaz Saray'a doğru aracını süren bir şüpheli kontrol noktasında bomba taşıdığını iddia etti. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Araçta patlayıcı bulunup bulunmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken Beyaz Saray güvenliğinin harekete geçtiği belirtildi.

Polisin robot yardımıyla araçta incelemelerde bulunduğu gözlemlendi. Beyaz Saray'ın güvenliğinden sorumlu Gizli Servis, "Personelimiz hazır durumdadır" açıklaması yaptı. Soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Gizli Servis daha fazla bilgi veremeyeceğini belirtti.

Beyaz Saray'a giden bazı yolların kapatıldığı, araçtaki aramaların devam ettiği ifade edildi.