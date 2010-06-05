Beyaz Saray: Gazze ablukası süremez

T24 - ABD yönetimi, kanlı İsrail baskınından sonra Gazze’ye uygulanan ablukanın sürdürülemez olduğunu bildirdi.



Beyaz Saray dün gece, bu durumun mutlaka değiştirilmesinin gerektiğinin de altını çizdi. Beyaz Saray ayrıca, bölgeye insani yardım götürmekte olan “Rachel Corrie” gemisinin de İsrail güçleriyle olası bir karşı karşıya gelmeyi önlemek ve yardımın ulaştırılmasını sağlamak için Aşdod Limanı’na yönelmesini istedi.



Bilindiği üzere İsrail, Gazze’ye yardım götüren gemilere saldırısının ardından yola devam eden “Rachel Corrie”deki yardım gönüllülerinden de, geminin Aşdod Limanı’na getirilmesini istiyor.





‘Bilgilendirdik’



Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, İsrail’in Gazze’ye giden yardım gemilerine saldırısından önce ABD’nin, Türk hükümetini olası bir çatışmaya dair bilgilendirdiğini belirtti. İsrail hükümetiyle farklı kanallar yoluyla çok sayıda temas kurduklarını ve kendilerine yardım filosuna dikkatli yaklaşmaları tavsiyesinde bulunduklarını söyleyen Crowley, “Türk hükümetini olası bir çatışmaya dair bilgilendirdiniz mi?” sorusuna da “Evet” yanıtını verdi.





