Beyaz Saray duyurdu: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna'yı görüştü

T24 Dış Haberler

Beyaz Saray, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Beyaz Saray açıklamasına göre taraflar, “Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik daha agresif hamlelerden caydırmaya“ olan bağlılıklarını dile getirdi.

Kalın ve Sullivan arasındaki görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme girişimlerinin de ele alındığı belirtildi.

Reuters'a konuşan bir Türk diplomatik kaynak, Rusya'nın da Ukrayna'nın da Ankara'nın iki ülke arasındaki gerilimi düşürmekte rol oynaması fikrine açık olduğunu belirtmişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek. Türk kaynaklara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de 4-20 Şubat tarihleri arasındaki Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'ndan sonra Türkiye'ye gelmesi gündemde.

Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması konusundaki taleplerinin geçen hafta ABD ve NATO tarafından yazılı olarak reddedildiğini açıklamıştı.