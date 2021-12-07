Beyaz Saray'dan Ukrayna açıklaması: Diplomasi ile çözüm istiyoruz; ancak olmazsa başka seçenekler de var

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'daki sorunu "diplomatik" olarak çözmek istediğini ancak gerektiği takdirde Rusya'yla mücadele için "başka seçenekler" de olduğunu savundu.

Günlük basın toplantısında Psaki, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi durumunda NATO'nun doğu cephesindeki ülkelerin ABD'den güvence isteyeceğini belirtti. Psaki, "Rusya'nın görmek istediği bu mu bilmiyorum ancak doğal sonuç bu olur" diye konuştu.

NATO'nun doğu cephesinde Estonya, Letonya ve Litvanya gibi eski Sovyet cumhuriyetlerinin yanı sıra Polonya ve Romanya gibi eski Doğu Bloğu ülkeleri de yer alıyor. Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmasını "kırmızı çizgiyi aşmak olur" diye nitelendirmişti.

Psaki, mevcut heflerinin Rusya'nın Ukrayna'ya girmesini engellemek olduğunu söylerken bu doğrultuda Kongre, NATO ülkeleri ve transatlantik müttefiklerle gerekirse Rusya'nın ekonomisine büyük zarar verecek önlemler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Biden yönetiminin her zaman ilk tercihinin diplomasi olacağını ifade eden Psaki, "Görüşmeler sürerken, başka seçenekler de hazırlıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rus lider Vladimir Putin, bugün Ukrayna konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Washington ve Kiev, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarına asker yığınağı yaptığını ve ülkeyi işgale hazırlandığını iddia ediyor. Moskova ise bu iddiaları reddediyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın ocak ayı sonunda işgale hazır olabileceğini ifade etti.