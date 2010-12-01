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Dünya

BEYAZ SARAY: CLINTON CASUSLUK TALİMATI VERMEDİ WASHINGTON (A.A)

01 Aralık 2010 19:19

-BEYAZ SARAY: CLINTON CASUSLUK TALİMATI VERMEDİ WASHINGTON (A.A) - 01.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın sözcüsü Robert Gibbs, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın diplomatlara casusluk talimatı vermesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Beyaz Saray sözcüsü Gibbs, gizli ABD diplomatik yazışmalarını yayımlayan WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın, BM'deki Amerikalı diplomatlara casusluk yapmaları yönünde talimat verilmesi konusuyla ilgisinin tespiti durumunda Clinton'ın istifa etmesi gerektiği yönündeki açıklamasını "gülünç ve saçma" olarak niteledi. Gibbs, "Clinton'ın yanlış birşey yapmadığını ve Amerikalı diplomatların casusluk faaliyetinde bulunmadığını" söyleyerek, "Clinton'ın büyük bir iş yaptığını ve ABD Başkanının kendisine büyük güveni olduğunu, çalışmalarını takdir ettiğini" belirtti.

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