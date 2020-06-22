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Dünya

Beyaz Saray: Başkan Trump 'testleri yavaşlatma talimatı verdim' derken şaka yapıyordu

22 Haziran 2020 16:06

ABD Başkanı Donald Trump, aylar sonra Tulsa kentinde yaptığı seçim mitinginde, taraftarlarına kampsamlı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi programının "iki ucu keskin bir kılıç" olduğunu söylemiş ve bu nedenle ABD'nin dünyada en çok vaka görülen ülke olduğunu belirmişti. Trump'ın bu açıklamalarına Beyaz Saray 'açıklık getirdi'. Beyaz Saray, Trump'ın sözlerinin bir şaka olduğunu savundu.

Trump, "Test yaparsanız, daha çok sayıda insanı, daha çok sayıda vakayı bulursunuz. Ben de ekibime 'Testleri yavaşlatın' dedim" diye konuşmuştu.

Ancak Trump, konuya bugün bir Twitter mesajında değindi ve yine çok fazla test yapılınca, çok fazla vaka bulunduğu savundu. Ancak bazı sağlık uzmanları bu görüşe karşı çıkıyor.

Hem vaka hem de ölümlerde dünyada birinci olan ABD'de şu ana dek 2,3 milyon vaka görüldü ve 120 bin kişi hayatını kaybetti.

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