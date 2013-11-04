Beyaz Saray affetmedi

Beyaz Saray ve ABD Kongresi İstihbarat Komiteleri'nin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden'ın af talebini reddettiği ve teklifin gündemlerinde olmadığı bildirildi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Dan Pfeiffer, katıldığı televizyon programında, Snowden'ın affına dair bir teklifin gündemlerinde olmadığını söyledi. Pfeiffer ayrıca, iki gün önce ABD hükümetine mektup yazarak af talebinde bulunan Snowden'ın ABD'ye dönerek, gizli bilgileri sızdırmak gibi suçlardan yargılanması gerektiğini belirtti.

Komitenin başkanlarından, Michigan eyaletinden Cumhuriyetçi parlamenter Mike Rogers, Snowden'ın affedilmesi düşüncesini "korkunç bir fikir" olarak niteledi.

Demokrat Parti California senatörü Dianne Feinstein ise Snowden'ın, yaptığı yenilikleri komiteye özel olarak bildirmesi gerekirken, kendisinin kanunları çiğnediğini ifade etti.

Eski sistem analisti Snowden'ın bir süre önce basına sızdırdığı belgelerde, NSA’nın yıllarca dünya genelinde bilgi trafiğini takip ettiği ortaya çıkmıştı. Rusya, Snowden'a 1 Ağustos'ta bir yıllık geçici sığınma hakkı vermişti.