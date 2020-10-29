Beyaz Saray'a göre ABD, Koronavirüs'ü yenmiş

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ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine günler kala Beyaz Saray, ülkede son haftalarda yaşanan ciddi vaka artışına rağmen 'başarılar listesi'ne "Koronavirüs pandemisini bitirme"yi ekledi.

Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi, Trump hükûmetinin bilim ve teknoloji alanındaki 'başarılarını' içeren bir liste yayınladı.

Yayınlanan listede öne çıkanlar arasında "COVID-19 PANDEMİSİNİ BİTİRMEK" yer aldı. Detaylarda hükûmetin uzmanlar ve sektör liderleriyle iş birliği yaparak "hastalığı tanıdığı ve yendiği" iddia edildi.

Tepkilerin ardından Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, yayınlanan basın açıklamasının "kötü kelimelendirildiğini" ifade etti. Farah bu eleştirisinden sonra, "Amaç hedefimizin salgını bitirmek olduğunu söylemekti. Ama şunu söyleyebilirim; Başkan'ın liderliği sayesinde virajı almak üzereyiz" dedi.

ABD'de geçen hafta neredeyse 500 bin kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.