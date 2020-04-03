Beyaz Saray'a gönderilen rapordan: Koronavirüs konuşmak hatta yalnızca nefes almakla bulaşabilir

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ABD'de Beyaz Saray'a gönderilen bir pandemi raporu yeni tip Koronavirüs'ün bulaşması için yalnız öksürük gibi temaslar değil, konuşmak ve hatta nefes almanın bile etkili olabileceğini ortaya koydu.

Ulusal Bilim Akademisi 21'inci Yüzyılda Çıkan Enfeksiyon Hastalıkları Komitesi Başkanı Dr. Harvey Fineberg'in hazırlanan raporda bu zamana kadar yapılan bilimsel araştırma limitli olsa da elimizde olan veriler virüsün normal nefes alma yoluyla da bulaşabileceğini ortaya koydu.

Mektupta şu ifadeler yer aldı: "Bu mektup, Koronavirüs'ün diyalog yoluyla bulaşma ihtimaline ilişkin sorunuzu cevaplayacaktır. Bugün elde olan verilere göre virüs hastaların nefes almasıyla çıkan bioaerosollerle bulaşabilir.

Harvard Kamu Sağlığı Fakültesi'nin eski dekanı olanı Fineberg, kendisi de markete giderken maske takacağını söyledi ve ekledi "Ameliyat maskesi takmıyorum fakat güzel bir bandanam var, onun gibi seçeneklerim var"

Fineberg, virüsün havada ne kadar asılı kalabileceğine ilişkin ise bazı faktörlerin önemli olduğunu söyledi. Havadaki dolaşımın ne kadar olduğu, konuşan ya da nefes alan kişinin ne kadar virüs yaydığı gibi önemli faktörler olduğunu söyleyen Fineberg şöyle devam etti "Eğer hiç hava dolaşımı olmayan bir odada virüs aerosolu bulunursa virüsü soluyabilirsiniz, fakat açık havada bu ihtimal düşük olur"