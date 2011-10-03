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Yaşam

Beyaz saça elveda hapı

L’Oréal araştırmacıları, saçların beyazlamasını önleyen bir hap geliştirdi. Mucize hap 4 yıl içinde piyasaya sürülecek.

03 Ekim 2011 03:00



T24- Fransız kozmetik firması L’Oréal araştırmacıları, 10 yıllık çalışmaları sonrası, saçların beyazlamasını önleyen bir hap geliştirdi. Hiçbir ciddi yan etkisi olmayan ve dört yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen hapı her gün içmek gerekecek.



Hürriyet'in haberine göre, uzmanlar, hapın, saçlar beyazlamaya başlamadan kullanılmasını öneriyor. Ticari sır olduğu gerekçesiyle ismi açıklanmayan bir meyve türünde bulunan bileşim, saçların beyazlamasını önleyecek hapın üretiminde kullanılıyor.


L’Oréal Saç Biyolojisi Bölüm Başkanı Bruno Bernard, “İnsanların bu hapı herhangi bir diyet hapı gibi kullanmasını hedefliyoruz. Pahalı olmayacak” diye konuştu.



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