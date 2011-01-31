-BEYAZ PERDE'NİN EN İYİLERİ LOS ANGELES (A.A) - 31.01.2011 - Beyaz Perde Aktörleri Derneğince, Amerikalı film yıldızı Natalie Portman, ''Black Swan'' (Siyah Kuğu) adlı filmde canlandırdığı rolüyle ''En İyi Kadın Oyuncu'', İngiliz oyuncu Colin Firth ise ''King's Speech'' (Kralın Konuşması) filmindeki rolüyle ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödüllerine layık görüldü. Beyaz Perde Aktörleri Derneği Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentinde dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde Amerikalı film yıldızı Natalie Portman, ''Black Swan'' (Siyah Kuğu) adlı filmde canlandırdığı akli dengesi yerinde olmayan balerin rolüyle ''En İyi Kadın Oyuncu'' ödülünü kazandı. İngiliz oyuncu Colin Firth ise ''King's Speech'' (Kralın Konuşması) filminde canlandırdığı savaş zamanı tahta geçen kekeme Kral 6. George rolüyle ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünün sahibi oldu. King's Speech filminin, Oscar ödüllerinde verilen ''En İyi Film'' ödülünün karşılığı olarak kabul edilen ''En İyi Kadro'' ödülünü kazandığı gecede, ''En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu'' ve ''En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu'' ödülleri, gerçek hayattan alınma bir boks draması olan ''The Fighter'' filminde rol alan Melissa Leo ile Christian Bale'e gitti. Leo, filmde canlandırdığı işçilik yaparak geçimi kazanan enerjik, güçlü kadın rolüyle ''En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu'' ödülünü alırken, Christian Bale de uyuşturucu bağımlısı eskiden ünlü bir boksörü canlandırdığı yine aynı filmdeki rolüyle ''En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu'' ödülüne değer bulundu.