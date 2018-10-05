Beyaz Masa: Zamlı ekmekten konum atın!

Beyaz Masa, İstanbul'daki ekmek fiyatını 1-1.25 liranın üzerinde satan yerlerin 'konum atarak' ihbar edilmesini istedi.

Milliyet'in haberine göre, İstanbul’da 200 gramlık ekmeğin 1 lira, 250 gramlık ekmeğin de 1.25 liradan satılması gerektiğini açıkladıkladıktan sonra bu açıklamalarını Twitter’a taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’e yüzlerce vatandaş yanıt verdi.

Vatandaşlar İstanbul’da aylardır 200 gramlık ekmeğin 1.25 liradan, 250 gramlık ekmeğin de 1.5 liradan satıldığını belirtti.

Kimi vatandaşlar da Şile’de ekmeğin 2 lira olduğunu, Halk Ekmek satış noktası da bulunmadığını dile getirdi. Bazı paylaşımlara Beyaz Masa’nın da etiketlenmesi üzerine Beyaz Masa bunlara yanıt vererek vatandaşlardan ekmek fiyatının 1-1.25 liranın üzerinde satıldığı yerleri konum atarak ihbar etmesini istedi.

İstanbul’da ekmek fiyatları 27 Temmuz’da zamlanmış, Ticaret Bakanlığı’nın zam yapılmayacağını duyurmasına rağmen 200 gramlık ekmek 1.25 liradan, 250 gramlık ekmek de 1.5 liradan satılmaya başlanmıştı.