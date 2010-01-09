Beyaz gelinliğin modası geçti

T24 - Modacıların gelinlik kreasyonlarında beyaz rengin hakimiyetinin sona eriyor.





Evlilik hayali kuran ya da hazırlığı yapan her genç kızın bakmadan geçemediği mağazaların vitrinlerini, "paklığı ve masumiyeti" ifade ettiğine inanılan beyaz genliklerin yanı sıra farklı renklerde hazırlanmış gelinlikler süslüyor.



Gaziantep'te ürettiği gelinlikleri yurt içinde pazarlamanın yanı sıra İtalya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç da eden Onur Moda'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Karuserci, pek çok tercih gibi gelinlerin "beyaz gelinlik giyme" tercihinin de değişmekte olduğunu söyledi.



"Eskiden gelinliğin yalnızca beyaz renk olacağı düşünülürdü, şimdilerde krem, kırık beyaz, karamel ve çikolata renk gelinlikler ilgi görüyor" diyen Karuserci, Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı gelinliklerin tercih edildiğini, farklılığın ülkeler arasında da yaşandığını vurguladı.



Gelinlik kreasyonlarında beyaz rengin hakimiyetinin sona erdiğine dikkati çeken Karuserci, şunları anlattı:



"Bu yılın gelinlik modellerinde krem ve kırık beyaz renkleri hakim. Biz modellerimizde drapeler, volanlar ve piliseler ile zwarovski taşlar, kesme boncuklar, stras taşlar ve değişik boncuklar kullanıyoruz. Eskiden gelinliğin yalnızca beyaz olacağı düşünülürdü, şimdilerde krem, kırık beyaz, karamel ve çikolata renk gelinlikler ilgi görüyor. Bunun dışında biyelerde bordo, lacivert, fuşya ve siyahı gelinlikte kullanacağız. Ancak, bunların yurt içinde gideceğini şu an için sanmıyorum. Ben kremi ve kırık beyazı oturtana kadar 8 yıl geçti. İlk başlarda insanlar, (bu gelinlikler kirli mi?) diyordu. Şimdi beyaz gelinliğe bakan yok."



Karuserci, geçen yıl İtalya'da gerçekleştirdikleri tasarımlarında bordo ve kırmızı renkleri de çalıştıklarını, gelinliklerde farklı renklerin kullanılmasına öncülük ettiklerini bildirdi.



Türkiye'nin doğusundaki illerde daha süslü, taşı ve boncuğu fazla olan modellerin ilgi gördüğünü vurgulayan Karuserci, "Gaziantep'te hazırladığımız gelinlikleri ülkemizin değişik yörelerinin yanı sıra 23 ülkeye satıyoruz" diye konuştu.



Karuserci, 2010 yılı gelinlik kreasyonlarını İtalyan moda tasarımcısı Catia Bosica ve İtalya'da moda tasarımı eğitim alan kızı Çağnur Karuserci ile birlikte hazırladıklarını belirtti.



Karuserci, 2010 yılı gelinlik kreasyonlarıyla İtalya'da düzenlenecek olan "Si Sposa Italy Fuarı"na katılacaklarını, kreasyonlarının katalog çekimlerini tamamladıklarını sözlerine ekledi.