Beyaz et fiyatları kırmızı et satışlarını azalttı

Et Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Kayar, beyaz et fiyatlarında yaşanan düşüşün ve ekonomik krizin, kırmızı et satışlarını yarı yarı azalttığını kaydetti.



Kayar, artan girdi maliyetleri nedeniyle sektörün ciddi sıkıntılar yaşadığını bildirdi.



Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle besicilerin zarar ettiğini öne süren Kayar, "Arpa, mısır, buğday gibi ürünlere geçen yıla göre yüksek oranda zam geldi. Bunun da en önemli nedeni küresel ısınma. Küresel ısınma yağmuru, yağmur da mısır, arpa ve buğday üretimini etkiliyor. Bu ürünler kırmızı etin en önemli ham maddeleri arasında. Birinin yok oluşu, birine gelen zam diğerini etkiliyor" diye konuştu.



Kayar, her sektörde olduğu gibi kırmızı et sektörünün de krizden yara aldığını belirterek, beyaz et fiyatlarındaki düşüşün ve ekonomik krizin satışları yarı yarıya düşürdüğünü, özellikle son iki ayda krizin etkilerini daha fazla hissetmeye başladıklarını bildirerek, kırmızı ete muadil ürünlerin en başında gelen beyaz et kanatlı fiyatlarının, krizden dolayı dibe vurduğunu, bu düşüşün direkt kırmızı et satışlarını etkilediğini vurguladı.



Bunun yanında kırmızı ete alternatif balık sezonunun başlamasının da satışları etkilediğini ifade eden Kayar, şunları söyledi:



"Satışların azalması nedeniyle kırmızı et fiyatlarında düşüş bekleniyor. Kurban Bayramı sonrası kırmızı et fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Ancak ne kadar bir düşüş yaşanacağını şu an için tam olarak tahmin etmek güç. İnşallah besici zarar etmez. En azından malını aldığı fiyatlarla satabilir. Gönül ister ki iyi fiyata satsınlar ve ülke ekonomisine katkıda bulunsunlar."



‘Bayram buruk geçecek’



Kayar, üreticinin kurban bayramında elinde biriken malını bir an önce satmak isteyeceğini vurgulayarak, Kurban Bayramı'nı bekleyen hayli miktarda besici olduğunu söyledi.



Kurbanlık hayvan satışlarının da geçen yılki rakamların altında gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Kayar, şöyle devam etti:



"Geçen yıl 100 kurbanlık kesildiyse, bu yıl 80 veya daha az kurbanlık kesilecek gibi gözüküyor. İstanbul'a hayvan girişi 28 Kasımda başlıyor. 28 Kasımdan sonra gelen hayvan miktarı ile ne kadar satılacağı konusunda daha sağlıklı bir öngörüde bulunabiliriz. Ancak satışlarda düşüş yaşanacağı kesin. Bunun nedeni de yaşanan ekonomik kriz. Asgari ücretli bir çalışanın kurbanlık almak için 300-400 YTL verecek durumu yok. Herkesin borçları kendisine yetiyor. Geçen yıl çok iyi rakamlara ulaşmıştık. Ancak bu bayram bizim açımızdan biraz buruk geçecek gibi gözüküyor."



Kayar, geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarında yüzde 15-20 gibi artış yaşandığını sözlerine ekledi.