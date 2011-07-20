-BEYAZ EŞYADA ÜÇ KALEMDE ARTIŞ İSTANBUL (A.A) - 20.07.2011 - Beyaz eşya üretimi, yılın ilk yarısında 9 milyon 566 bin 167, ihracatı da 6 milyon 504 bin 160 adet oldu. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneğinin (TÜRKBESD) verilerine göre, 2011 yılının ilk 6 ayında buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi ve fırından oluşan 6 ana ürün grubunda geçen yılın aynı döneminde 6 milyon 128 bin 853 adet olan ihracat, 6 milyon 504 bin 160'a çıktı. Aynı dönemde, 8 milyon 583 bin 645 olan beyaz eşya üretimi 9 milyon 566 bin 167'ye, 2 milyon 522 bin 442 olan iç satış 3 milyon 62 bin 206'ya, 318 bin 435 adet olan ithalat 460 bin 911'e yükseldi.