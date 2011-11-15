-Beyaz Deniz'de Rus kuru yük gemisi kayboldu ARHANGELSK (A.A) - 15.11.2011 - Rusya'nın kuzey batısındaki Beyaz Deniz'de, 11 kişilik mürettebatı bulunan Rusya bandıralı "Kapitan Kuznetsov" kuru yük gemisinin kaybolduğu bildirildi. Rus Ria Novosti haber ajansı, Rusya'nın kuzeyindeki Varandey yerleşim yerinden Arhangelsk'e doğru hareket eden gemiyle yerel saatle 02:00'da bağlantının kaybolduğunu duyurdu. Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı yetkilisi, "Kapitan Kuznetsov"un acil yardım sinyallerinin "Kanin Nos" bölgesinden geldiğini, gemiyi arama çalışmalarının devam ettiğini ve geminin muhtemel bulunduğu bölgeye kurtarma gemilerinin yönlendirildiğini bildirdi. Yetkili, kötü hava koşulları nedeniyle, Arhangelsk'ten bu bölgeye ulaşmanın 32 saati bulabileceğini kaydetti. Beyaz Deniz'de dalga yüksekliğinin 3,5 metre, rüzgarın ise 18-28 metre/saniye olduğu bildirildi.