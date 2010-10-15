Beyaz değil 'Pembe Saray'

T24 - ABD Başkanı Obama, göğüs kanserine dikkat çekmek için Beyaz Saray'ı bir geceliğine pembe renkle ışıklandırdı.

ABD Başkanı Barack Obama, göğüs kanserine dikkati çekmek için ülkesinde Ekim ayını "Ulusal Göğüs Kanseri Farkındalık Ayı" ilan etmişti.

Obama, Beyaz Saray'da yapacağı değişikliği sosyal paylaşım ağı Twitter'daki sayfasından duyurdu.

Dün sabah saatlerinde Twitter'a yazan Obama, Beyaz Saray'ın bir geceliğine göğüs kanseriyle mücadelede sembol renk haline gelen pembe renkle ışıklandırılacağını söyledi.

Güneşin batmasıyla birlikte ışıklarla pembeye boyanan Beyaz Saray, gece yarısına kadar bu şekilde kaldı.

Bu özel anı ölümsüzleştirmek isteyen Washingtonlular da akşam saatlerinden itibaren Beyaz Saray önüne gelerek fotoğraf çektirdi.



