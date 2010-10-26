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BEÜ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA BİTLİS (A.A)

26 Ekim 2010 21:24

-BEÜ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA BİTLİS (A.A) - 26.10.2010 - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Meslek Yüksek Okulu öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada, 8 öğrenci yaralandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle öğrenciler arasında çıkan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan öğrenciler Emre Ayaz, Zeynel Ekin, Mehmet Bocuka, Murat Demirözer, Emrah Bulut, Vedat Ölçer, Erhan Demir ve Yunus Tutkal Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Emre Ayaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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