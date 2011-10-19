-Bette Midler'ın kostümleri açık artırmada LOS ANGELES (A.A) - 18.10.2011 - ABD'li ünlü oyuncu Bette Midler'ın ünlü denizkızı kostümü ve 1992 Oscar törenlerinde giydiği Valentino imzalı kostümünün de aralarında bulunduğu birçok sahne kıyafetinin açık artırmada satılacağı bildirildi. ABD'li şarkıcı ve aktris Bette Midler'ın, Julien Müzayede Evi tarafından satılacak olan giysileri arasında 1970'lerde albüm kapağında kullanılan Bob Mackie imzalı elbisesi de bulunuyor. 40 yıllık kariyerinde albümleri 30 milyondan fazla satan 65 yaşındaki sanatçının, açık artırmadan elde edilecek gelirin bir kısmını 1995 yılında kurduğu New York'ta küçük park ve bahçelerin restorasyonu için çalışan organizasyona bağışlayacağı öğrenildi. Açık artırma 12 Kasım'da Beverly Hills'de yapılacak.