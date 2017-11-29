Beton mikserinin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da beton mikserinin çarptığı 25 yaşındaki Berna Yanık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ordu\'nun Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi\'nde meydana geldi. Ü.T., yönetimindeki 61 K 3552 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Berna Yanık\'a çarptı. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Berna Yanık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarlımadı. Berna Yanık\'ın cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü Ü.T., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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