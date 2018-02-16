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Beton mikserinin altında kalan sürücüsü öldü

Fatih TURAN/OF (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Of ilçesinde sürücü Yüksel Kaynatır (50), arızalanan beton mikserini tamir ederken, aniden kayan aracın altında kalarak can verdi

16 Şubat 2018 21:38

Fatih TURAN/OF (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Of ilçesinde sürücü Yüksel Kaynatır (50), arızalanan beton mikserini tamir ederken, aniden kayan aracın altında kalarak can verdi.
Kaza, Of\'un Sugeldi Mahallesi\'nde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Özel bir şirkete ait, Yüksel Kaynatır yönetimindeki beton mikseri, yolda arızalandı. Aracı park edip inen sürücü Kaynatır, beton mikserini tamir için çalışmaya başladı. Bu sırada araç aniden kaydı. Yüksel Kaynatır, aracın altında kalarak can verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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