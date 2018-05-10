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Beton mikserine arkadan çarpan minibüsün sürücüsü araçta sıkıştı

İstanbul,(DHA) ARNAVUTKÖY'DE bir minibüsün sürücüsü dönüş yapan beton mikserine arkadan çarptı

10 Mayıs 2018 13:58

İstanbul,(DHA)
ARNAVUTKÖY\'DE bir minibüsün sürücüsü dönüş yapan beton mikserine arkadan çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kaza saat 10.00 sıralarında Arnavutköy Tayakadın Yolu üzerinde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan beton mikserine arkadan çarpan minibüsün sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüs sürücü itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Beton mikserinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 


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