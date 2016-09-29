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Yaşam

Beton mikserin altında kalan belediye işçisi hayatını kaybetti

Vatandaşlar da beton mikserlerini defalarca şikayet ettiklerini ve şehir içinde son sürat gittiklerini söyledi

29 Eylül 2016 15:32

İstanbul Kartal'da belediyenin temizlik işçisi, caddede temizlik yaptığı sırada bir beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken eşi, 'Çocuklarıma ne diyeceğim' diyerek feryat etti. Kaza yerindeki vatandaşlar da beton mikserlerini defalarca şikayet ettiklerini ve şehir içinde son sürat gittiklerini söyledi.

Kaza saat 08.30 sıralarında Çavuşoğlu Caddesi Yakacık Caddesi’nde meydana geldi. Beton mikserinin sürücüsü Veysel Parlar, caddede temizlik yapan 43 yaşındaki Uğur Celeb’i fark etmeyerek altına aldı.

Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü uyararak aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak sağlık ekiplerine haber verdi.

İstanbul Kartal'da belediyenin temizlik işçisi, caddede temizlik yaptığı sırada bir beton mikserinin altında kalarak can verdi. Kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken eşi, 'Çocuklarıma ne diyeceğim' diyerek feryat etti. Kaza yerindeki vatandaşlar da beton mikserlerini defalarca şikayet ettiklerini ve şehir içinde son sürat gittiklerini söyledi.

Bir yakını beton mikserini yumruklayarak tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar bu caddede beton mikserlerinin çok hızlı gittiğini ve hiçbir önlem alınmadığını belirtti. 

Bir vatandaş, “Ben kendi aracımla en fazla 20 km sürat ile gidiyorum. Ama bu kamyon beton mikserleri daracık sokakta son sürat gidiyorlar. Defalarca şikayet ettik ama kimse buna engel olmadı. Hiçbir yetkili şikayetlerimizle ilgilenmedi” diye konuştu.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

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