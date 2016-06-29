Beton mikseri midibüse çarptı; 20 kişi yaralandı

Gümüşhane’de, beton mikserine çarptıktan sonra kontrolden çıkan ve yan yatarak sürüklenen midibüsteki 20 kişi yaralandı.

Saat 15.45 sıralarında merkeze bağlı Akçakale Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Bayburt’tan aldığı yolcuları Trabzon’a götüren Kemalettin Hakalmaz yönetimindeki midibüs, iddialara göre hatalı sollama yapan beton mikserine çarpmamak için manevra yaptı.



Ancak mikserinin ön kısmına çarparak kontrolden çıkan midibüs yan yattı ve asfalt üzerinde sürüklendi.



Kazada hafif yaralanan 20 kişi Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.