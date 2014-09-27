Beton mikseri kontrolden çıktı; 2 ölü

Şanlıurfa’da yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan beton mikserinin altına alarak sürüklediği 2 kadın yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı. Mikserin çarptığı evde de hasar oluştu.

Ömer Pınar’ın DHA’da yer alan haberine göre, kaza, öğle saatlerinde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir beton mikseri Birikethaneler Caddesi’nde yokuştan inerken, adı öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hızla ilerleyen mikser, kaldırımda minibüs beklediği öğrenilen ve adları belirlenemeyen 2 kadını altına alarak sürükledi. Beton mikseri, 2 kadını yaklaşık 5 metre sürükledikten sonra İzzet Çalışkan’a ait iki katlı eve çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tarafından öldüğü belirlenen 2 kadının cesedi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Mikser sürücüsü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Evde hasar oluşan kazanın sonrası hurdaya dönen beton mikseri, yapılan çalışmayla yoldan kaldırıldı.

Kazada ölen kadınlarının kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.