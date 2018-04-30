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Beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Uğur ÇAKMAK/ SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Yunus Emre Metin (41) hayatını kaybetti

30 Nisan 2018 14:33

Uğur ÇAKMAK/ SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Yunus Emre Metin (41) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.30 sıralarında, Selendi- Kula Karayolu şehir mezarlığı karşısında meydana geldi. Bir benzin istasyonunda çalışan, evli ve iki kız çocuğu babası Yunus Emre Metin, kullandığı 20 F 9204 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Metin, kaza yerinde öldü. Cesedi, Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yunus Emre Metin\'in yakınları kazayı öğrenince üzüntü yaşadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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