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Beton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, yol kenarındaki beton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Sami Fidan (58), yaşamını yitirdi

25 Kasım 2018 03:12

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, yol kenarındaki beton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Sami Fidan (58), yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı Balabancık Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalledeki çevreyolunda ilerleyen kasksız sürücü Sami Fidan yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı. Ağır yaralanan Fidan, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi\'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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