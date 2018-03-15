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Spor

Beto ve Quaresma, Portekiz Milli Takımı'na seçildi

İSTANBUL,(DHA) Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı'nın Mısır ve Hollanda ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma ve Göztepe'den Beto'yu da dahil etti

15 Mart 2018 19:21

İSTANBUL,(DHA)

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı\'nın Mısır ve Hollanda ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna Beşiktaş\'tan Ricardo Quaresma ve Göztepe\'den Beto\'yu da dahil etti.
Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın 23 Mart\'ta Zürih\'te Mısır ve 26 Mart\'ta Cenevre\'de Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Fernando Santos\'un oluşturduğu kadroda Beşiktaş\'ta forma giyen kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ve Göztepe formasını terleten kaleci Beto da yer aldı.
Ayrıca bir dönem Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves ve yine bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes de kadroya alınan isimlerden oldu.
Portekiz Milli Takımı\'nın aday kadrosu şu şekilde:
KALECİ: Anthony Lopes, Beto, Rui Patricio
DEFANS: Bruno Alves, Cedric Soares, Fabio Coentrao, Joao Cancelo, Jose Fonte, Raphael Guerreiro, Rolando, Ruben Dias
ORTA SAHA: Adrien Silva, Andre Gomes, Bruno Fernandes, Joao Mario, Joao Moutinho, Manuel Fernandes, Ruben Neves, William Carvalho
FORVET: Andre Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Gelson Martins, Gonçalo Guedes, Ricardo Quaresma.

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