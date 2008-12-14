

Real Betis forması giyen Mehmet Aurelio, eski takımı Fenerbahçe'nin kendisini tekrar transfer etmek istediği yolunda çıkan haberlerle ilgilenmediğini söyledi. Milli futbolcu, "Betis'te mutluyum'' dedi.





İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen Mehmet Aurelio, eski kulübü Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiği yolunda bazı Türk basın organlarında yer alan haberlere, ''Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum, ama Real Betis'te mutluyum'' karşılığını verdi.



Aurelio, kulübü Real Betis'in 101 yıllık tarihinin karikatürlerle anlatıldığı fotoroman kitabını basına tanıttı. Türk milli futbolcu, daha sonra kendisi hakkında çıkan bazı transfer iddialarına da yanıt verirken, ''Gelecekte konuşulamaz, çünkü Betis'te mutluyum'' dedi.



Teknik direktör Paco Chaparro'nun son haftalarda kendisini daha ofansif oynatmasından da memnuniyet duyduğunu kaydeden Aurelio, ''Hücuma katılmak hoşuma gidiyor. Ama biz bir grubuz ve Betis için en iyisini düşünmek zorundayız. Fırsat bulduğum zaman sadece defansı değil, hücuma çıkmayı da düşünüyorum'' diye konuştu.



La Liga'nın 15. haftasında Real Betis deplasmanda Atletico Madrid'e karşı oynarken, Aurelio, 18 puanla 9. sırada bulunan Betis'in, kaybettiği puanları unutup, sıralamalarda daha üste çıkmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.



NİHAT SEVİLLA MAÇINDA YOK

Öte yandan La Liga'nın 15. haftasında bugün deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak Villarreal'de, Türk futbolcu Nihat Kahveci grip olduğu için kadroya alınmadı.



Teknik direktör Manuel Pellegrini tarafından açıklanan 19 kişilik maç kadrosuna, grip oldukları belirtilen 2 forvet oyuncusu, Nihat ve Rossi giremedi.



2 aya yakın süren sakatlıktan yeni çıkan Nihat, son 2 maçtır kadroya alınarak henüz tam formda olmamasından son dakikalarda oyuna sokuluyordu.

