Betis taraftarları da fanatik



İspanya'nın Real Betis takımında ilk sezonunu geçiren ve kısa bir sürede takımın yıldız oyuncularından biri olarak öne çıkan Mehmet Aurelio, Real Betisli taraftarların, Türkiye'dekiler gibi fanatik olduğunu söyledi.



La Liga'nın 3. haftasında oynanan ve 0-0 berabere biten Real Betis-Sevilla maçıyla ilk kez Sevilla kentinde derbi tecrübesi yaşayan Aurelio, basına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Fenerbahçe-Galatasaray maçlarındaki gibi yüksek bir tansiyon vardı. Saha içinde sert markajlar ve fiziki temaslar vardı. Ama önemli olan sonunda hepimiz arkadaşız. Ortam hoşuma gitti, çünkü eğer Türkiyedekiler fanatikse burada da aynısı oluyor. Betis taraftarı hoşuma gitti, bizim için çok önemli oldular" değerlendirmesinde bulundu.



Derbi maçında büyük bir tecrübe yaşadığını savunan Aurelio, Sevilla'ya göre daha baskılı ve daha iyi oynayan taraf olduklarını, ancak gol atamadılarını ifade etti.



La Liga'da geride kalan 3 haftada 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 16. sırada yer alan Real Betis'in hedefinin "ligi Sevilla'nın üzerinde tamamlamak" olduğunu söyleyen Aurelio, "Rahat olmak zorundayız. Er ya da geç gol gelecek. Hiçbir maç kolay değil, hepsi zor, ama gol atacağımıza eminim" şeklindekonuştu.



Milli futbolcu, fiziksel olarak daha üst düzeye çıkması için daha fazla maç yapması gerektiğini de söyledi.



Öte yandan, İspanyol basını, Aurelio'yu "Bu sezonun süprizlerinden biri" olarak gösterirken, "akıllı, tecrübeli, temkinli ve sahada çok iyi yer tutan bir futbolcu" diye tanımladı. Aurelio'nun yavaş yavaş Real Betis içindeki ağırlığının olduğu ve takım arkadaşları tarafından çok saygı gösterildiği bildirildi.

