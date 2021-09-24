BETAM, üçüncü çeyrekte yüzde 5.9 büyüme bekliyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi (BETAM) "Ekonomik Büyüme ve Tahminler Eylül 2021" öngörülerini açıkladı. Buna göre kurum, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 5.9 büyümesini bekliyor.

BETAM'dan yapılan açıklamada "Kesinleşen temmuz ve kısmen açıklanan ağustos ayı GSYH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,9 oranında büyümesini bekliyoruz" dendi.

BETAM üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,1 büyüme bekliyor.

"Tüketim ve yatırım göstergelerinin hepsinde küçülme yaşanacak"

BETAM'ın açıklamasının devamı şöyle:

"Bu çeyrekte ekonomik büyümenin iki kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Birincisi, kamu harcamalarındaki toparlanma. İkincisi ise ithalattaki ciddi daralma. Tüketim ve yatırım göstergelerinin hemen hepsinde küçülmelerin yaşanacağını tahmin ediyoruz. Yakın zamanda hem OECD Ekonomik Görünüm raporunda hem de TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde Türkiye ekonomisi 2021 yılı büyüme beklentisinin ciddi bir şekilde yükseldiği görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış çeyreklik büyüme tahmini de bu beklentilerle uyumludur."