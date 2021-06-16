BETAM raporu: İstanbul'da kiralık konut fiyatları yüzde 35 arttı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) raporuna göre, İstanbul'da mayısta yıllık kira artış oranı yüzde 35,7 oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, sahibinden.com veri havuzu kullanılarak hazırlanan ‘Konut Piyasası Görünümü 2021/06’ araştırmasını yayımladı.

‘Konut piyasasında yavaşlama, İstanbul'da yüksek kira artışı’ başlıklı araştırmaya göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı Mayıs ayında yüzde 23,2 olurken, ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 18,4 TL'ye yükseldi.

Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 35,7, Ankara'da yüzde 20,3 ve İzmir'de yüzde 21,8 oldu. “İstanbul'da yüksek kira artışı dikkat çekici” denilen araştırma notunda, “Bu gelişmelerin sonucunda ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul'da 27,1 TL, Ankara'da 13,1 TL, İzmir'de ise 19,1 TL olmuştur” denildi.

Satılık konut fiyatları da arttı

“Mayıs ayının verileri önceki raporumuzda belirttiğimiz satılık konut piyasasındaki yavaşlamanın devam ettiğini göstermektedir” denilen nota göre, geçen yılın Mayıs ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatları yıllık yüzde 40 oranında artarak 3.919 TL oldu.

Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul'da yüzde 34,2, Ankara'da yüzde 38,3 ve İzmir'de yüzde 38,6 arttı.

Böylece, ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul'da 5.200 TL, Ankara'da 2.692 TL, İzmir'de ise 4.690 TL oldu.

Enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları da ülke genelinde ve üç büyük ilde artmaya devam etti.