Besteyi Serdar'dan al, taksit taksit öde

Serdar Ortaç, ekonomik kriz nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan müzik piyasasını hareketlendirmek için ilginç bir çözüm yolu buldu: Bestelerimi meslektaşlarıma 6 taksitte vermeye hazırım.



Yaşanan ekonomik krizin en çok etkilediği sektörlerden biri de müzik dünyası oldu. Albüm satışlarının durma noktasına geldiği ve yeni çalışmaların piyasa sürülmediği şu günlerde, pek çok yapımcı kapısına kilit vurdu.



İşte bu ortamda çıkış arayan müzik çevrelerini rahatlatacak ilk adım Serdar Ortaç'tan geldi. İmza attığı şarkılarla en çok sattıran besteciler arasında yer alan Ortaç, 'Günümüzde iyi beste bulmak zor. Bu nedenle iyi bir beste yaptığınız zaman talibi çok oluyor. Piyasada iş yapan birkaç kişi var. Onların da böyle bir ortamda indirime gitmeleri söz konusu değil' dedi.



Ünlü popçu, 'Krizi ancak el ele vererek aşabiliriz. Sanatçı arkadaşlarıma, şarkılarımı taksitle vereceğim. Gerekirse 6 aya kadar vade yapabilirim. Yeter ki, piyasada çark dönsün, binlerce insan işsiz kalmasın' diye konuştu.



Parasız kalan Demet 'Bittim'i vadeli almıştı



Serdar Ortaç, daha önce buna benzer bir uygulama yapmıştı. Yıllar önce parası olmadığı için şarkı sözü alamayan Demet Akalın, Ortaç'ın kapısını çalmıştı. Ortaç da o dönem 'Bittim' isimli şarkısını çok isteyen ama parası olmayan Akalın'a taksitle vermişti.

