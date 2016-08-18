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Beştepe'de güvenlik zirvesi

Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı

18 Ağustos 2016 23:01

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Van, Elazığ ve Bitlis'teki terör saldırılarının ardından Beştepe'de güvenlik zirvesini topladı.

21:30 sularında başlayan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı bakanlar katıldı.

Toplantı, dün Van'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, bugün Elazığ'da 3, Bitlis'te 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından geldi.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki hükümet heyeti bugün Elazığ'a giderek terör saldırısı hakkında bilgi almıştı.

 

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