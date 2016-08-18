Beştepe'de güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Van, Elazığ ve Bitlis'teki terör saldırılarının ardından Beştepe'de güvenlik zirvesini topladı.
21:30 sularında başlayan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı bakanlar katıldı.
Toplantı, dün Van'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, bugün Elazığ'da 3, Bitlis'te 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından geldi.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki hükümet heyeti bugün Elazığ'a giderek terör saldırısı hakkında bilgi almıştı.