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Beştepe'de Güvenlik Toplantısı 

ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bu akşam gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı’nda Suriye’deki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu ele alındı

07 Şubat 2018 01:42

ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bu akşam gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı’nda Suriye’deki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu ele alındı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ulusal güvenlik için de tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele üzerinde duruldu. Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri  Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili bürokratların katıldıkları kaydedildi.

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