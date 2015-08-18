Davutoğlu görevi iade etti, Cumhurbaşkanlığı açıklamasında yeni görevlendirmeden söz edilmedi

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hükümeti kurma görevini iade etmesi beklenen görüşme sona erdi. Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Davutoğlu, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade etti.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Davutoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm gayretlerine rağmen güvenoyu alacak bir hükümet kurma imkânını bulamadığını beyan ederek, kendisine verilen görevi iade etmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a erken seçim kararı alma yetkisini verecek 45 günlük süre 23 Ağustos'ta doluyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni görevlendirmeden söz edilmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti sözcüleri ve HDP, Erdoğan'a hükümeti kurma görevini Kılıçdaroğlu'na verme çağrısı yapılmıştı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle dün yaptığı koalisyon görüşmesinin olumsuz sonuçlanmasının ardından görevi "gerekirse" iade edeceğini ifade etmişti.

AKP Sözcüsü Beşir Atalay bugünkü MKYK toplantısının ardından Davutoğlu'nun görevi iade edeceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın teamüller gereği hükümeti kurma görevini 7 Haziran seçiminde en çok oyu alan ikinci parti olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na vermesi gerekiyor. Ancak kulislerde Erdoğan'ın bu görevi Kılıçdaroğlu'na vermeyebileceği konuşuluyor.

Hükümeti kurma görevinin Davutoğlu'na verilmesinin ardından Erdoğan'a erken seçim kararı alma yetkisini tanıyacak 45 günlük süre 23 Ağustos'ta doluyor.

Davutoğlu görevi iade etti

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hükümeti kurma görevini iade etmesi beklenen görüşme sona erdi. Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Davutoğlu, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade etti.

Açıklamada yeni görevlendirme yok

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz 2015 tarihinde Bakanlar Kurulunu kurmakla görevlendirdiği Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nu bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etmiştir.

Sayın Davutoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm gayretlerine rağmen güvenoyu alacak bir hükümet kurma imkânını bulamadığını beyan ederek, kendisine verilen görevi iade etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Davutoğlu’na söz konusu gayretlerinden dolayı teşekkür etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

9 Temmuz'da almıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümeti kurma görevini 9 Temmuz'da seçimlerde birinci parti çıkan AKP'nin Genel Başkanı Davutoğlu'na vermişti. Davutoğlu görevi almasının ardından CHP ve MHP ile yaptığı koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı. Dün Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Davutoğlu, ülkeyi hükümetsiz bırakmamak adına elinden geleni yaptığını söylemiş ve "Cumhurbaşkanı ile istişare ettikten sonra gerekirse görevi iade edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.