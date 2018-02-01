T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beştepe'de 7 saatlik toplantı; 9.4 milyar dolar bedelli 55 proje görüşüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcraa Komitesi Toplantısı yapıldı

01 Şubat 2018 01:10

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Savunma Sanayi İcraa Komitesi Toplantısı yapıldı. 

Yaklaşık 7 saat süren toplantıda toplam 9.4 milyar dolarlık (36 milyar TL) 55 proje değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda ordunun gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik yeni kararlar alındı.

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'ndan sonra yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Sanayi İcra Komitesi, yapılan yasal düzenleme sonrasında ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplanmıştır. Toplantıda, 'Zeytin Dalı Operasyonu'nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 9.4 milyar dolar (36 milyar TL) bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir

ETİKETLER

BeştepetoplantıSavunma Sanayi İcraa Komitesitoplantı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24