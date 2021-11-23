Beştepe'den BAE Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın 24 Kasım'da Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili bir açıklama yayınlandı.

Arap Baharı’ndan bu yana gergin seyreden, Suriye ve Libya gibi başlıklardaki karşı görüşler nedeniyle kopma noktasına gelen BAE- Türkiye ilişkilerinde son haftalarda atılan adımlar tekrar ısınmaya başlamıştı.

Abu Dabi Veliaht Prensi'nin Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya geleceğinin belirtildiği açıklamada, "Ankara’da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 24 Kasım 2021 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ankara’da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İki ülke arasındaki sorunlar

İkili ilişkiler, BAE'nin Mısır'daki askeri darbeye destek vermesi sonrası durma noktasına gelmişti. BAE ve Türkiye arasında bölgesel gelişmelerle ilgili nüfuz mücadelesi, Libya iç savaşı sırasında da ortaya çıkmıştı. BAE, Mısır'la birlikte Libya'da General Halife Hafter yanlılarını desteklerken Türkiye de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat hükümetine arka çıktı.

Bölgesel gelişmeler nedeniyle iki ülke arasında yaşanan sorunlara, geçen yaz organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in BAE'de ikamet etmeye başlaması da eklendi. Peker, BAE'nin talebiyle YouTube'da yayınladığı videolara son vermişti.

Ağustos ayında ilk temas kurulmuştu

İki ülke arasında gerginliği azaltmaya yönelik ilk adımlar geçen yaz atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'yı Ankara'da kabul etmiş ve BAE ile Türkiye'nin bağlarını geliştirmek anlamında ilerleme kaydettiğini, bunun neticesinde de Türkiye'ye yatırım yapılabileceğini söylemişti. Bu görüşmeden iki hafta sonra da Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Ekonomisi zor bir dönemden geçen Türkiye, BAE ile enerji üretimi gibi alanlarda yatırım konusunda görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı. BAE de Türkiye ile daha derin ticari ve ekonomik bağlar kurmak istediğini duyurmuştu.