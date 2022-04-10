Beştepe’de iftara gelenler öğretmenler “Görevli izinli” sayıldı, giderleri MEB bütçesinden karşılandı

Beştepe'de öğretmen ve eğitim yöneticileri için gerçekleştirilen iftar gelenler “Görevli izinli” sayıldı, giderleri MEB bütçesinden karşılandı.

BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile iftarda bir araya geldi.

MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, 4 Nisan’da, “İftar Programı” konulu bir yazı hazırladı. Çelik, iftara katılacak öğretmenlerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, “Olur”unu arz etti.

Yazıda, toplantıya Ankara dışından katılacak personelin 7 Nisan’da yol hariç bir gün süreyle görevli izinli sayılması talep edildi.

İftar organizasyonuna katılacak öğretmenlerin masraflarının MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasını da talep eden yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Toplantıya Ankara dışından katılacak personelin ulaşımlarını kara, hava veya demiryolu ile gerçekleştirmeleri, yolluk, yevmiye ve diğer zaruri giderlerinin ilgili valiliklerce, konaklama, şehir içi programlara transfer ve benzeri ihtiyaçlarının Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce planlanarak karşılanması hususlarınızı olurlarınıza arz ederim."