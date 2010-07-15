-BESTECİ SELMİ ANDAK VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Cumhuriyet gazetesinin 58 yıllık müzik yazarı ve besteci Selmi Andak (89) parkinson hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Balat Musevi Hastanesinde vefat etti. Aynı zamanda ''Devlet Sanatçısı'' unvanını taşıyan Andak, Balat Musevi Hastanesinde, zatürre tanısıyla bir haftadır yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Hastanede bugün öğlen saatlerinde yaşamını yitiren Selmi Andak, 1921'de İzmir'de doğdu. Galatasaray Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesi öğrenimi ile birlikte, İstanbul Belediye Konservatuvarında müzik eğitimini tamamladıktan sonra Paris'te''Ecole Normali de Musiqu''de (Yüksek Müzik Okulu) kompozisyon (beste) bölümünde ihtisas yaptı. Müzik alanındaki çalışmalarının yanı sıra, uzun yıllar gazetecilik mesleğinde sanat ve müzik eleştirmeni olarak görev yaptı. Bu yıl 70. sanat yılını yeni bestelerle kutlamak isteyen Andak için 2000 yılında çıkan ''Bir Sevgi Yeter - Selmi Andak'' adlı CD, 60. sanat yılına adanmıştı. Andak'ın ayrıca 2003 yılında bestelerinden oluşan saygı albümü ''Uluslararası Ödüllü Selmi Andak Şarkıları'', ile 1975 - 1995 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalleri için hazırlamış olduğu bestelerden oluşan ''Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finallerinde Selmi Andak Besteleri''albümü bulunuyor. Andak'ın kısa süre önce de bestelerinden oluşan ''Bal Gibi Olur'' ve ''O Şarkıyı Henüz Yazmadım'' adlı iki karma CD'si Ossi Müzik tarafından sevenleriyle buluşturulmuştu. Türk pop müziği dünyasında Onno Tunç'tan Nükhet Duru'ya, Semiha Yankı'dan Nilüfer'e, Ajda Pekkan'dan MFÖ'ye pek çok sanatçı onun bestelerini seslendirdi. Selmi Andak'ın çalışmaları arasında ''Uyuyan Güzel'' müzikali, Müşfik Kenter'in oynadığı ünlü tek kişilik oyun ''Bir Garip Orhan Veli''nin, Haldun Taner'in ''Bu Şehr-i İstanbul ki'' oyununun, Mehmet Ali Birand'ın ''Galatasaray Belgeseli''nin, Kültür Bakanlığının hazırlattığı ''İpek Yolu'' belgeselinin müzikleri de bulunuyor. Basın Şeref Kartı sahibi olan Selmi Andak, Türkiye'yi uluslararası müzik yarışmalarında birçok defa hem besteci, hem de jüri üyesi olarak temsil etti. Aralarında 1968'de Atina'da ''Apollonia'', 1969 ve 1970'de Bulgaristan'da ''Altın Orfe'', 1977'de İsrail Tel-Aviv'de Bahar Festivali, 1983 Şili'de Vina Del Mar, 1984 Amerika'da Los Angeles Dünya Şarkı Festivali gibi yarışmalarda üçüncülük ve dördüncülük ödülleri bulunan ve 1985 İtalya'da Medifest yarışmasında ilk kez Türkiye'ye ''Pop Müzik'' alanında birincilik ödülü getiren besteci, 1990 yılında Altın Orfe'de Balkan Ödülü aldı. 1989'da Amerika'da Nashville'de yapılan IMOF89 (Dünya Yarışmaları Büyük Ödülleri) etkinliğinde Türkiye'yi jüri olarak ve ''Güneş Bir Kere Doğdu'' bestesiyle temsil etti. Selmi Andak, 1975 yılından itibaren TRT Eurovision finallerine de katıldı. Geçen ay düzenlenen ve Uluslararası Festivaller Federasyonu FIDOF ile Dünya Festivaller ve Sanatçılar Birliği WAFA tarafından desteklenen ''Uluslararası İstanbul Şarkıları Yarışması''nda ''Yaşam Boyu Sanat Ödülü'' nü alan Selmi Andak'ın, 800 bestesi bulunuyor.