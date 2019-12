Best Of” albüm modasına sonunda Göksel de uydu ve en sevilen şarkılarını bir araya topladığı “The Best Of Göksel” albümünü piyasaya sürdü.



“Depresyondayım”, “Hastasıyım”, “Bir ıhtimal” gibi unutulmaz parçaların yer aldığı toplam 12 şarkılık bu albüm için Göksel, “Modası hiç geçmeyecek bir çalışma oldu” diyor.