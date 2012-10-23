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Dünya

Beşşar Esed genel af ilan etti ancak muhalifler yararlanamayacak!

Suriye devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, '23 Ekim tarihine kadar tüm suçlar için genel af ilan edildiği' belirtildi

23 Ekim 2012 15:03

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Kurban Bayramı'nda "ateşkes"in tartışıldığı bir dönemde önemli bir hamle yaptı. Esed, "genel af"la, bugüne kadar işlenen tüm suçları affettiğini açıkladı.
 
Kurban Bayramı öncesi Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in açıklaması devlet televizyonunda okundu. Açıklamada, Suriye'de bugüne kadar işlenen tüm suçların affedildiği belirtildi.

Esed "terörist"ler olarak tanımladığı muhalifler tarafından işlenen "suç"ları ise, affetmediğini açıkladı.

Suriye devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, "23 Ekim tarihine kadar 'tüm suçlar' için genel af ilan edildiği" belirtildi.

Esed'in açıklamasında, rejime karşı savaşan "terörist"lerin işlediği suçların ise, affedilmediği vurgulandı.


'Ateşkes' girişimi sonuçsuz kaldı


BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Lahdar Brahimi'nin Kurban Bayramı'nda "ateşkes" girişi ise şu ana kadar sonuçsuz kaldı.

Rusya ve İran'ın Kurban Bayramı'nda "ateşkes"e destek açıklamalarına rağmen, Esed rejimi ve muhalifler, anlaşamadı.

Türkiye'de Kurban Bayramı'nda ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

Ortadoğu uzmanları, Suriye'de tarafların birbirlerine güvenmedikleri için ateşkes konusunda bir anlaşma sağlayamacaklarını belirtiyor.

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