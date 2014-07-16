Beşşar Esad Kuran'a el bastı, yemin etti

Suriye'de Haziran ayında düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Beşar Esad, Kuran'a el basarak yemin etti.

Suriye devlet televizyonu, Beşar Esad'ın kırmızı halıdan yürüyerek Hıristiyan ve Müslüman din adamları ile parlamento üyelerinin yer aldığı salona girişini, ardından Kuran'a el basarak anayasaya bağlı kalacağını söylediği görüntüleri geçti. Esad, yemin ettikten sonra bir konuşma yaptı.

Esad, Devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, terörü desteklemekle suçladığı Batı ve Arapların, "bunun bedelini ödeyeceğini" söyledi. Esad, Suriye'deki "kirli savaşı yenmek için" oy kullanan Suriye halkını övdü.

Suriye'de 3 Haziran'da yapılan ancak başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası çevrelerce eleştirilen seçimde, yüzde 88.7'lik oyla Esad'ın yeniden devlet başkanı seçildiği açıklanmıştı. Muhaliflerin ellerinde olan bölgelerde yapılmayan oylamada, milyonlarca Suriyeli temsil edilmedi.

Parlamento yerine Başkanlık Sarayı

Öte yandan yemin töreninin ilk defa Suriye Parlamentosu yerine Başkanlık Sarayı’nda düzenlenmesi, Esad'ın etrafındaki güvenlik tehdidinin iyice arttığı şeklinde yorumlandı.

Üçüncü dönemi

2000 yılından beri Suriye Devlet Başkanı olan Esad, yedi sene daha bu görevi üstlenecek.