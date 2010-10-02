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Dünya

BEŞŞAR ESAD İRAN'DA TAHRAN (A.A)

02 Ekim 2010 14:08

-BEŞŞAR ESAD İRAN'DA TAHRAN (A.A) - 02.10.2010 - Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a geldi. Üst düzey heyetin eşlik ettiği Esad, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayında resmi törenle karşılandı. Esad-Ahmedinejad görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi. Suriye lideri, göreve geldiği 2000'den bu yana İran'ı sekizinci kez ziyaret ediyor. Esad, en son 19 Ağustos 2009'da Tahran'da resmi temaslarda bulunmuştu. İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad da son beş yılda Suriye'yi beş kez ziyaret etti. Ahmedinejad, en son 18 Eylül'de Şam'da temaslarda bulunmuştu.

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